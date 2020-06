A pályán nyújtott siralmas teljesítmény miatt pénzügyileg is egyre nehezebb helyzetben lévő csapatnál immár az eladás lehetőségét mérlegelik, a túlélés kedvéért az alapító-főnök Sir Frank és az F1-es tevékenységet napi szinten irányító lánya, Claire hajlandó feladni az eddig foggal-körömmel védett, bár mára idejétmúlt függetlenséget.

„Úgy tűnik, sem Frank, sem Claire nem volt képes modern módon vezetni a csapatot. Azt hiszem, nagyon nincs rendben a vezetési stílus” – mondta a 44 éves német exversenyző a svájci Speed Weeknek.

„Évekkel ezelőtt utat kellett volna nyitni vezetésbe a fiataloknak. Személyesen is tapasztaltam ezt, pedig azóta már nagyon más idők járnak. A Frank Williams-módszer viszont mindig a felülről érkező nyomásról szólt. A versenycsapat jó, de csak akkor találhat magára, ha Frank és Claire teljesen félreáll, és színre lép egy jó befektető.”

Schumacher hozzátette, hogy ő maga is „azonnal” lecsapna a Williamsre, ha lenne megfelelő partnere és tőkéje.

A csapat legvalószínűbb vásárlója a kanadai versenyzőjük, Nicholas Latifi édesapja, Michael lehet, de a kanadai milliárdos mellett képben lehet a korábban a Force Indiánál is próbálkozó, nemrég a Renault-val is hírbe hozott orosz milliárdos, Dmitrij Mazepin is.

„Mazepin is ott áll a startkövön, és gazdagabb is Latifinál és Strollnál. A Forma-3-tól eddig minden csapatot megvett a fiának” – utalt az F1-es pályafutást célzó Nyikitára. „Nem kritizálom érte, mert csak örülök, hogy vannak olyanok, akik szeretik az autóversenyzést és hajlandóak pénzt fektetni bele, még ha a gyerekük kedvéért is” – véleményezett a kisebbik Schumacher-fivér.

