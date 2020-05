Bér az elmúlt időszakban sokan elmondták – köztük a Ferrari volt pilótája, Felipe Massa és a maranellóiak volt csapatfőnöke, Jean Todt is –, hogy valószínűleg nem Sebastian Vettel hibájából nem szerzett világbajnoki címet a Ferrari az elmúlt években, azt azért még a négyszeres világbajnok szurkolói sem vitatják, hogy a német néhány amatőr, ki nem kényszerített hibát is elkövetett a tavalyi évben.

„Szerintem nagy veszteség lenne a visszavonulása, mert úgy gondolom, nagyszerű versenyzőről, csodálatos pilótáról beszélünk” – mondta az F1 Nation podcast vendégeként az angol szakember.

„És tudják, melyiket tartom a legjobb Forma-1-es évének? Tudom, hogy szétszednek majd ezért, de a legjobb Forma-1-es szezonja a tavalyi, a 2019-es volt. Azt hiszem, pályafutása legnagyobb kihívásával nézett szembe tavaly, és sokan le is írták őt, mert Charles (Leclerc) egyre jobb lett, és úgy tűnt, Sebastian ideje lejárt” – kezdte a meghökkentő vélemény kifejtését.

„De szerintem az év végén megláttuk az igazi Sebastian Vettelt, aki korábban egy kicsit eltűnt. Meggyőződésem, hogy ő is elismerné, hogy az év elején nem úgy állt sem a csapatban, sem a csapattársával szemben, ahogy szeretett volna, de aztán felszívta magát, visszatért, ilyen egy igazi bajnok. Sebastianra nagy nyomás alatt állt, ez nem is kérdés, talán karrierje során a legnagyobb.”

„Volt már dolga jó pilótákkal, világbajnokokkal. Kimit lenyomta, Markot (Webber) is a Red Bullnál, aki szintén nem egy béna srác, nagyon is gyors versenyző, Vettel mégis mindig föléjük kerekedett. De nem hiszem, hogy bármikor is szembesült olyan kihívással, mint 2019-ben, szóval az, hogy azt is kezelni tudta, a döcögős kezdés után bele tudott állni, számomra valami egészen különleges.”

Smedley külön kiemelte az Orosz Nagydíjat, ahol Vettel a rajtnál Leclerc segítségével az élre állt, majd az előre egyeztetett taktikára és a bokszból érkező utasításokra fittyet hányva meg is őrizte a vezetést (mielőtt műszaki hibával végül félre nem állt).

„Biztos, hogy Mattia (Binotto, Ferrari-csapatfőnök) nem értene egyet ezzel, de szerintem Oroszország kiváló példa volt: az élre állt, hogy milyen machinációval, mindegy is, aztán a sisakja mögött egyszerűen meghozta döntést, hogy ő ott is marad, nem fogja visszaengedni maga elé Leclerc-t. Azt hiszem, ez az igazi nagyságok sajátja, azoké, akik kíméletlenül törnek előre a győzelem felé.”

