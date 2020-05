Csütörtök késő délután újabb lendületet kaptak a Mercedes Forma-1-es kiszállását, a csapatfőnök Toto Wolff és a Racing Point- és Aston Martin-tulajdonos Lawrence Stroll együttműködését illető pletykák, több helyen is arról lehetett olvasni, hogy stuttgarti gyártó az év végén kivonul az F1-ből, a bajnokcsapatot pedig az osztrák szakember és a kanadai milliárdos veszi át.

A Mercedes még csütörtök este reagált is, egy közleményben kategorikusan cáfolták a fentieket:

„A Mercedes Forma-1-ből való esetleges kiszállását illető spekulációk továbbra is alaptalanok és felelőtlenek. A sportág megtette a megfelelő lépéseket, hogy reagálhasson a koronavírus-járvány hatásaira, biztosították a pénzügyi fenntarthatóságot, ezt a fontos lépést pedig mi is üdvözöljük. Határozott szándékunk, hogy partnerünkkel, Toto Wolff-fal közösen a következő években is jelen legyen a Mercedes a Forma-1-ben” – üzenték Stuttgartból.

