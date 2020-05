A Forma-1-ben legutóbb 1985-ben rendeztek Holland Nagydíjat, így a 2020-as idény egyik nagy dobása lett volna, hogy a felújított zandvoorti pályán újra F1-esek köröztek volna május elején.

A futamot – számos társával együtt – a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, és bár mostanáig megvolt az elvi esélye az átütemezésnek, immár biztos, hogy Max Verstappen rajongói leghamarabb csak 2021-ben szurkolhatnak kedvencüknek hazai pályán.

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA

— Formula 1 (@F1) May 28, 2020