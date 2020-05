A Forma-1-es versenyzői szakszervezet, a GPDA egyik igazgatójaként is dolgozó haasos Romain Grosjean a brit Sky Sportsnak arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt „elkallódott” 2020-as szezon újraindítását illető tervekről maguk a pilóták is sokat beszéltek egymás között, ráadásul a sportág vezetésével is egyeztettek, tudatták véleményüket:

„Van egy WhatsApp-csoportunk, ahol nagyon aktívak is voltunk. Sok témát megvitattunk. A Forma-1 vezetésével, Chase Carey-vel és Ross Brawnnal is volt hívásunk. Én abban pont nem tudtam részt venni, de tudom, hogy Alex (Wurz, a GPDA elnöke) és Sebastian (a GPDA társigazgatója) benne volt, és engem is tájékoztattak. Igyekszünk a lehető legjobban részt venni a dolgokban, tőlünk telhetően segíteni, hiszen a csapatok érdekében a lehető legkorábban el kellene kezdeni a versenyzést. A semmittevés az ablakon kidobott pénz, ha indulat a verseny, akkor legalább tudjuk, mi lesz velünk” – magyarázta a francia.

„Mindenki nagyon igyekszik, persze senki sem tudja előre, milyen lesz a helyzet. Az nagyon jó, hogy mindenféle óvintézkedés lesz, aztán júliusban talán már sokkal jobb lesz a helyzet, és egy kicsit lazíthatunk is. Ahogy mondtam, minél előbb mehetünk versenyezni, annál jobb.”

„Egyszerre lesz megszokott és rendkívüli. Újra autóba ülünk, vezetünk majd, ugyanakkor jóval kevesebb ember lesz, nézők pedig egyáltalán nem lesznek. Szóval egyes dolgok mások lesznek, mások meg ugyanazok. De jó lesz, mindenki nagyon várja már a versenyzést.”

