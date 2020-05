Miután a Ferrari kedden bejelentette, hogy a felek közös döntése alapján nem hosszabbítják meg Sebastian Vettel idén lejáró szerződését, igen gyorsan bejelentették az utódot is, a McLarentől érkező Carlos Sainzot.

A 25 éves spanyol – Vettelhez hasonlóan – a Red Bull neveltjeként került a Forma-1-be még 2015-ben, ám 2017 végére kikölcsönözték a Renault-hoz, majd nem is tartottak rá igényt, nem hívták vissza.

A korábbi ejtés ellenére a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko szerint jól választott a Ferrari, amikor Sainz mellett döntöttek.

„Először is, Carlos nagyszerű srác, a tetejébe pedig okos és gyors is. Egyszerűen pechje volt, hogy vele egy időben egy olyan pilótánk is volt a programban, mint Max Verstappen” – nyilatkozta az osztrák a Gazzetta dello Sportnak.