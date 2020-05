A Forma-1 és a helyi szervezők a figyelmeztető jelek ellenére úgy döntöttek, megtartják a 2020-as szezonnyitónak szánt Ausztrál Nagydíjat, amelyet végül az utolsó pillanatban, alig pár órával az első szabadedzés kezdete előtt mégis töröltek, miután a paddockban is felbukkant a koronavírus.

A hatalmas blama mellett komoly pénzügyi veszteséggel is járt a melbourne-i bohóckodás: mostanra eldőlt, hogy az állami tulajdonú szervező, az Australian Grand Prix Corporation nem fizet a Forma-1-nek az idei versenyért (kb. 39 millió dollárról, szűk 13 milliárd forintról van szó). Így is milliókat buknak ők is.