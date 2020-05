Bár a hangulat érezhetően feszült volt, az újságírók, szakkommentátorok mellett még a versenyzők is jelezték, nem érzik helyesnek a versenyzést, egészen csütörtök estig úgy tűnt, lesz Ausztrál Nagydíj, ám miután a McLaren bejelentette, hogy fertőzést diagnosztizáltak egy csapattagjuknál, ezért visszalépnek a részvételtől, láncreakció indult, melynek végén péntek reggel, alig pár órával az első edzés kezdete előtt bejelentették a futam törlését.

„Akkor eléggé elhamarkodott lépésnek tűnt, egyértelműen nem voltunk birtokában az összes ténynek, hiszen csak egyetlen fertőzésről volt szó a paddock több ezer szereplője közül. Megbeszélést hívtunk össze a Crown Hotelbe, jött az F1 sportigazgatója, Ross Brawn és ő hozta magával az FIA versenyigazgatóját, Michael Masit is” – mesélte a Red Bull hivatalos oldalán megjelent cikkében.

„Mivel a hatóságok részéről akkor még nem ellenezték a rendezvényt, másokkal együtt én is azt javasoltam, hogy pénteken menjen minden a tervek szerint, aztán majd rendszeresen áttekintjük a helyzetet. Ha valakinél tünetek mutatkoztak volna, azt azonnal tesztelték is volna, mert akkor gyorsan ment ez, és további esetek felbukkanása esetén is döntöttünk volna arról, hogy ne folytassuk, de így legalább megpróbáltuk volna.”

„A McLaren saját döntése volt a visszalépés, amihez a körülményeket tekintve minden joguk megvolt, de a szabályok egy szóval sem mondják, hogy egy csapat visszalépése esetén a többieknek is ugyanezt kell tenniük.”

„Az akkori iránymutatások alapján, és tekintve, hogy más sporteseményeket is tartottak ugyanakkor Ausztráliában, én a folytatás mellett érveltem, hiszen csak egy pozitív eset volt. De a csapatok véleménye megoszlott. Ross beszélt az FIA-elnök Jean Todttal, aki azt mondta, ő beáll a többség mögé, szóval Ross kezében volt a döntés, az övé volt a végső szó.”

„Ő azt mondta, egyetért a javaslatommal arról, hogy csináljunk további teszteket, aztán 24 óra múlva tekintsük át újra a helyzetet, mert ő is szerette volna, ha elkezdődik a versenyhétvége. Én úgy éreztem, hogy ha a kormányzat és az egészségügyi hatóságok szerint biztonságos a dolog, akkor nekünk, versenycsapatként versenyeznünk is kell.”

„De aztán nem sokkal a megbeszélés után, olyan hajnali 3 körül hívott Ross azzal, hogy van egy kis gond, ugyanis a Mercedes megváltoztatta az álláspontját. Ami azt is jelentette, hogy nem adtak volna motorokat a partnereiknek. Ez aztán borított mindent, a végeredmény is más lett: így már nem volt sok választás, törölni kellett a versenyt.”

