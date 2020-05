„Ausztrália óta fáradhatatlanul dolgozunk, folyamatos párbeszédben vagyunk a versenyszervezőkkel, hogy összehozzunk egy 2020-as versenynaptárt. Két fő kihívás áll előttünk: azonosítani, mely helyszíneken tarthatunk versenyt, és annak kitalálása, hogyan juttatható el az adott helyszínre az összes résztvevő és felszerelés. Az összes versenyszervezőnkkel tárgyalunk, sőt, hogy minden lehetőséget megvizsgálhassunk, olyan pályákkal is, amelyek nem szerepeltek a 2020-as naptárban” – magyarázta az amerikai.

A vezérigazgató elismerte, hogy annak is „fennáll a lehetősége”, hogy idén „egyáltalán nem lesz futam”, de mostanra sokkal valószínűbb, hogy július elején az ausztriai Red Bull Ringen megkezdődhet a szezon.

„A cél az, hogy a július 4-5-i hétvégén, Ausztriában elinduljon az idény. Valószínű, hogy a 11-12-i hétvégén is versenyzünk majd Ausztriában. Előrehaladott szakaszban jár az európai menetrend kialakítása, melynek keretében a hagyományos augusztusi nyári szünet idejét is kihasználva szeptember elejéig tartanánk futamokat. Úgy számolunk, hogy a kezdeti szakaszban zárt kapus futamok lesznek, de reménykedünk, hogy az év későbbi szakaszában már a nézők is ott lehetnek a pályákon!”

Carey hozzátette, hogy az FIA-val közösen dolgoznak az utaztatáskor és a pályákon alkalmazni kívánt egészségügyi óvintézkedés-rendszer részletein is.

Az F1-vezért elismerte, hogy a 2020-as idény jövő januárba való „átlógatása” is lehetőség, de azt mondta, az elsődleges cél az, hogy december közepén lezáruljon az idei szezon.

