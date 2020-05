Fernando Alonso 2018 végén távozott a Forma-1-ből, hogy más kategóriákban keressen kihívásokat és sikereket, de nem zárta ki a visszatérést. A kétszeres világbajnok spanyol többször utalt arra, hogy a 2021-es szabályváltozások idején szeretne újra próbát tenni az F1-gyel, ám a koronavírus-járvány előre látható gazdasági hatásai miatt a reformcsomag műszaki felét 2022-re tolták el.

A 38 éves pilóta egy friss interjúban arra utalt, hogy így egyelőre nála is lekerült az asztalról az F1-es visszatérés:

„2018 óta számtalanszor feltették már a visszatérést illető kérdést. Akkor valami másra vágytam, a hosszútávú vb-n (WEC), Daytonában, a Dakaron pedig meg is kaptam. Ki akartam szállni az F1-ből, de az új szabályokra kíváncsi vagyok. De miután azokat 2022-re halasztották, már tudom, mit fogok csinálni a jövő évben, remélhetőleg hamarosan be is jelenthetem” – mondta a spanyol Marcának.