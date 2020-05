Eddig is nyílt titok volt, de a Forma-1 vezetéséből most erősítették meg első ízben, hogy a 2020-as szezon júliusra tervezett újraindítása kapcsán a helyszínenkénti dupla versenyek is tervben vannak.

A sportszakmai főnök, Ross Brawn az F1 hivatalos podcastjének beszélt a témáról.

„Valóban foglalkozunk ezzel, mert a logisztikai kihívások egyike az, hogyan teszteljünk mindenkit a versenyhelyszínre, a paddockba való belépés előtt. Úgy gondolom, hogy amikor ezen túl vagyunk, nagyon vonzó opció, hogy ugyanazon a helyszínen, ugyanabban a környezetben tartsunk mindenkit egy második futamra is” – magyarázta a szakember.