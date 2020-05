A Hungaroring csapata a legvégsőkig kivárt, és jelenleg is folyamatosan egyeztet a nemzetközi jogtulajdonossal, ám mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a 35. Formula 1 Magyar Nagydíjat minden erőfeszítésünk ellenére sem tudjuk nézők előtt megtartani.

A Kormány azon döntése, hogy augusztus 15-ig nem tarthatók 500 főnél nagyobb létszámú rendezvények az országban, a Formula 1 Aramco Magyar Nagydíjat is érinti.

A kormány csütörtökön bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt egészen augusztus 15-éig nem lehet majd 500 fősnél nagyobb tömegrendezvényeket tartani az országban. Az időszakba beleesik a naptárban augusztus 2-i időponttal szereplő Forma-1-es Magyar Nagydíj is. A Hungaroring péntek délelőtt közleményben reagált:

Természetesen számunkra is az egészség a legfontosabb, és az, hogy fantasztikus szurkolóinkat, munkatársainkat, sportszakmai személyzetünket biztonságban tudjuk, így elismerjük, hogy ez a döntés szükséges volt.

Az utóbbi hetekben folyamatosan azt hangoztattuk, minden megoldásra nyitottak vagyunk annak érdekében, hogy a Formula 1-es világbajnoki sorozat mezőnyét az idén is vendégül láthassuk, a tegnapi nappal az is nyilvánvalóvá vált, hogy mindez csak zárt kapuk mögött lehetséges. Úgy gondoljuk azonban, sokkal jobb megoldás, ha a magyar szurkolók az M4 képernyőjén keresztül, az 5G technológiát is felhasználva figyelemmel követhetik a Magyar Nagydíj eseményeit, mint ha egyáltalán nem lenne hazai verseny az idén. Ehhez jön még az országimázshoz adott érték, hiszen a nemzetközi közvetítések révén több tízmillió ember láthatja a versenyünket világszerte. Tovább folytatjuk tehát a munkát a nemzetközi promóterrel, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást.

A Hungaroring számára mindig is az autósport-rajongók voltak a legfontosabbak, hiszen nélkülük a pálya nem lenne az, ami: az ország motorsport-központja. Így természetesen nem feledkezhetünk meg azokról, akik már korábban megvásárolták a jegyüket az idei Magyar Nagydíjra. Szurkolóinknak lehetőségük lesz a már megvásárolt jegyüket átvinni a 2021-es szezonban tartandó hungaroringi futamra, illetve visszaválthatják azt. Utóbbi esetben kérjük türelmüket, lévén a jelenleg kialakult helyzet minket is váratlanul ért. Az ezzel kapcsolatos pontos információkat közzétesszük, amilyen hamar csak lehetséges.