A Forma-1 vezetése legutóbb egy hónappal ezelőtt, március végén szólalt meg a 2020-as szezont illetően, de most, a Francia Nagydíj lefújásával egy időben újra nyilatkozott az F1 vezérigazgatója, Chase Carey. Az amerikai üzletember megerősítette, amit az elmúlt egy-két hét hírei alapján sejteni lehetett: a tervek szerint júliusban elindul az idei bajnokság.

„Bár ma délelőtt bejelentettük, hogy a június bégére tervezett Francia Nagydíjat nem rendezzük meg, egyre inkább bízunk a nyári kezdést illető terveinkben. Július, augusztus, szeptember során kezdenénk a versenyzést Európában, az első versenyt július a 3-5-i hétvégén, Ausztriában tartanánk. Szeptemberben, októberben, novemberben Eurázsiában, Ázsiában, majd Amerikában versenyeznénk, mielőtt a Közel-Keleten zárnánk a szezont, előbb a Bahreini Nagydíjjal, majd a hagyományos, abu-dzabi szezonzáróval. 15-18 futammal számolunk. Igyekszünk a lehető leghamarabb közzétenni a végleges versenynaptárt” – mondta.

