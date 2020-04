„Igyekszem távolt tartani magam az ilyenektől, de most nagyon ráérünk olvasgatni. De inkább olvasok könyveket, nézek sorozatokat, megpróbálok kimaradni ebből” – mondta a pilótapiaci pletykákról.

A német lehetséges utódjaként leginkább két pilótát, a renault-s Daniel Ricciardót és a mclarenes Carlos Sainzot emlegetik – utóbbinál rá is kérdezett a dologra az El Mundo Deportivo.

Pillanatnyilag minden csak hallomás és szóbeszéd, de a pletykák arról szólnak, hogy a Ferrari elfogadhatatlan, megalázó ajánlatot tett az idén lejáró szerződésű Sebastian Vettelnek, így a négyszeres világbajnok akár távozhat is az olasz csapattól.

„De ahogy köztudott, én is szívesen olvasom a Forma-1-es híreket. Ami a pletykákat illeti, szerintem önök is tudják, hogy semmi újat nem fogok mondani, hiszen nincs is semmi újdonság, az F1 jelenleg teljesen lebénult, semmi mozgás.”

„Annyit mondhatok, hogy én bízom a versenyzői képességeimben. Úgy gondolom, tavaly nagyot léptem előre, szóval bárhol is legyek, akár a Ferrarinál, akár a Mercedesnél, akár a McLarennél, szerintem bárhol képes vagyok nagyon jól szerepelni. Szerintem ehhez kétség sem fér” – magyarázta.

Tavaly meglett az első dobogó, Sainz végül a 6. lett a Mercedes párosa, a Red Bull-os Max Verstappen és a ferrarisok mögött

A pilótapiaci mozgások valószínűleg csak akkor indulnak majd be, ha megkezdődik a versenyezés – a jelenlegi tervek júliusi kezdésről szólnak, de vannak, akik szerint a továbbra is jelen lévő koronavírus-járvány miatt felelőtlenség vagy egyenesen lehetetlen 2020-ban Forma-1-es bajnokságot tartani.

„Erre inkább nem is gondolok. De szerintem nagyon-nagyon rossz lenne a Forma-1 számára, ha nem lenne szezon. Szívesebben gondolok arra, hogy lesz valami megoldás, hogy hamarosan letisztázódnak a dolgok és visszatérünk a normális kerékvágásba.”

A spanyol támogatja a nézők nélküli, zárt kapus futamok rendezését:

„Természetesen az lenne a legjobb, ha normális hétvégék lennének teljes közönséggel, de azt hiszem, ideiglenes megoldást kell találnunk, ha másért nem, azért, hogy megóvjuk a sok-sok veszélybe került Forma-1-es állást.”