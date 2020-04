Bár a 22 éves Charles Leclerc csak 2018-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, hosszú évekkel Michael Schumacher végleges visszavonulása és a legenda síbalesete után, a Ferrari monacói ifjoncának mégis van személyes élménye a hétszeres világbajnok némettel.

Leclerc nemrégiben a Twitteren osztott meg egy fotót, melyen társaival együtt még gokartos kisgyerekként találkozott a ferraris szupersztárral 2006-ban, amikor ők és Schumacherék is a franciaországi Paul Ricard pályán teszteltek – kísérőszövegében azt írta, sosem gondolta volna, hogy egyszer ő is az olasz csapatnál vezet majd.

I was testing on the karting track, Michael was testing on the F1 track. He signed our overalls, talked to us for a little bit before going back inside the pits. Definitly a special moment.

I never thought I would be driving for the same team he was driving for back then. 🔴 pic.twitter.com/ZOQU6xgai8

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 15, 2020