„Szóval egyértelműen megérdemelte az F1-es ülést, a ferraris ülést, talán jobban is, mint én. De sajnos a sors mást tartogatott számára. De biztos vagyok benne, hogy még nálam is jobban szerepelt volna, igen, végtelenül tehetséges volt.”

Leclerc azt mondja, számára és családjaik számára is feltűnő volt, mennyire hasonló pályát jártak be Bianchiaval.

„Apukáink, Jules-é és az enyém, mindig arról viccelődtek, mennyire hasonló a pályafutásunk. Érdekes, hogy amikor mindketten versenyeztünk, ha neki rossz hétvégéje volt, nekem is az volt. Szóval mindig viccelődtek ezzel, és én is azt gondolom, hogy hasonlóan alakult a pályánk, részben azért is, mert az én menedzserem is Nicolas” – utalt az FIA-elnök Jean Todt fiára, aki az évek alatt többek között Felipe Massát, Pastor Maldonadót, Danyiil Kvjatot és Bianchit is menedzselte.