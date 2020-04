A renault-s Daniel Ricciardo a Twitteren Dan’s Diary (Dan naplója) című “sorozatában” a szerinte legalulértékeltebb F1-es ellenfeleit vette sorba, közéjük sorolva a Ferrari-neveltként az F1-be került, a 2014-es Japán Nagydíjon a Marussia volánjánál súlyos balesetet szenvedett, majd a sérüléseibe 2015 nyarán belehalt Jules Bianchit.

„Nem arról van szó, hogy Jules-t nem értékelték, de sosem láthattuk őt top autóban, így az emberek talán nem érzékelték, hogy milyen jó is lehetett volna. Gondoljunk csak vissza a 2014-es monacói szereplésére a Marussiával – a csapat első pontjait szerezte (a 9. helyével – a szerk.). Monaco olyan, mint Makaó, ott nem lehet mázlival pontot szerezni. Megdolgozott érte.”

Howdy.

Hope you’re all staying safe.

I’m gonna do something a little different for 2020 and share a diary. Some inner thoughts on racing, a few on life outside of F1, some lists, a bit of music & other sports.

Here is the first one, I’ll aim to do one a month :)

Cheers,

Daniel pic.twitter.com/U9xTGTJKt2

— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) April 15, 2020