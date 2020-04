„Több forgatókönyvről is beszéltünk a Forma-1-gyel” – mondta a pálya főnöke, Joan Fontsere a Soy Motornak.

Ahogy kiderült, sorra keresik meg az európai helyszíneket, arról érdeklődnek, hajlandóak lennének-e nézők nélküli, zárt kapus futamokat tartani. A Red Bull Ring és Silverstone mellett Barcelona is benne lenne a dologban.

Fontsere azt mondta, „két-három hét” kellene a felkészülésre, persze a nézők nélküli futam felveti a pénzügyek kérdését – a rendezési díj 25 millió dollár körül van, jegyeladások híján

viszont nem lenne bevétel.

„Zárt kapus verseny esetén a szervező bevétele odalesz, azaz a létező szerződés is érvényét veszítené. Részletekbe még nem mentünk ezt illetően, hiszen nem tudjuk pontosan, hogyan is történnek majd a dolgok, de az biztos, hogy egészen mások lennének a feltételek.”

A Red Bull Ringen és Silverstone-ban akár több verseny is lehet majd egymás után, egyesek – érdekes módon a 2016-os világbajnok Nico Rosberg is – pedig felvetették, hogy akár némelyik lehetne fordított menetirányú is. Barcelonában ez kizárt.

„A mi pályánkon lehetetlen lenne, ez biztonsági kérdés. Ami azt illeti, nagyon kevés olyan pálya van, amelyet úgy terveztek, és a miénk nem tartozik közéjük” – mutatott rá Fontsere.