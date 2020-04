Míg a nyári olimpia vagy a foci-Eb 2021-re való halasztásáról viszonylag gyorsan, könnyen döntöttek, a Forma-1 részéről csak az egyes futamok elhalasztásáról érkeztek hírek, a vezetők pedig továbbra is 15-18, sőt, akár 19 futam idei megtartásáról beszélnek.

Bár mások mellett a Forma-1 korábbi ura, Bernie Ecclestone és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) előző elnöke, Max Mosley is azt mondja, ejteni kellene a 2020-as szezont, a dolog nem egyszerű.

Az FIA 2001-ben szerződést kötött a Formula One Grouppal, melyben – 313 millió dollárért cserébe – a Forma-1-es világbajnokság rendezésének jogait 2011-től kezdődően 100 évre átadták a cégnek, így a felügyelőszervezet egyoldalúan nem is dönthet a világbajnokság lefújásáról, hiszen az szerződésszegés lenne, ráadásul az FIA évente is szép összeget zsebel be az F1-től a nevezési díjakból és egyéb címeken, ezért pénzügyileg sem áll érdekükben a lépés.