Sebastian Vettel ferraris szerződése utolsó évét tölti, de a Motorsport.comnak adott friss interjúja alapján továbbra is hisz az olasz csapatban, belülről úgy látja, nagyon erős és nagyon modern gárdával dolgoznak azon, hogy újra az élre kerüljenek.

„A csapat erőssége a Ferrari iránt érzett szenvedély. Úgy gondolom, ez hajtja az embereket minden egyes nap, amikor bejönnek dolgozni. A márka legendája, mítosza, és az, hogy a történelem részévé válhassanak. A csapat nagyon olasz, olasz szabályokkal és hagyományokkal, ugyanakkor nagyon modern is. Úgy gondolom, gyakran félre is értik ezt, mert Olaszországot általában is nagyon hagyományőrző helynek tartják, a la mammákkal meg ilyesmikkel” – magyarázta.

„De az igazság az, hogy az emberek nagyon is előre tekintenek, úgy gondolom, sok fiatal tehetség is van a csapatnál, nagyszerű szakemberek nagyszerű ötletekkel, kreatív ötletekkel, ezért is kár, hogy eddig – az eredményeket tekintve – nem sikerült az áttörés.”