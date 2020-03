Bár a 32 éves Sebastian Vettel jelenlegi ferraris szerződése idén lejár, a német állítása szerint még nem áll készen a Forma-1-ből való kiszállásra. A négyszeres világbajnok maradhat a Scuderiánál – igaz, a hírek szerint a korábbiaknál rosszabb feltételekkel –, esetleg más csapathoz is igazolhat.

De akármikor is búcsúzzon el az F1-től, már most van elképzelése arról, mit is csinálna azután – a hétvégén legalábbis ezt állította, amikor a Ferrari által szervezett online kérdezz-feleleken felmerült a téma.

„Mielőtt hivatásos versenyző lettem, mielőtt beindult a karrierem, a középiskola után egyetemre készültem, gépészmérnöknek akartam tanulni. Ezt most is el tudom képzelni. Sok más dolog iránt is elkezdtem érdeklődni azóta, de továbbra is lenyűgöz: tudni és érteni, hogyan működnek a dolgok. Egyértelműen szeretem érteni, mi zajlik az autónkban, hogyan megy a fejlesztés, hogyan áll össze az egész. Szóval ezt el tudnám képzelni a jövőben” – magyarázta.

Vetteltől azt is megkérdezték, milyen tanácsot adna fiatalabb önmagának, mielőtt a 2007-es Amerikai Nagydíjon bemutatkozott a Forma-1-ben.

„Nem szeretnék tanácsot adni magamnak. Úgy gondolom, hogy minden ami történt, okkal történt. Nyilván nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan pályafutásom volt eddig, amilyen, de nem is szeretnék kiskapukat. Szerintem a nehéz időszakok is csak megerősítik az embert.”