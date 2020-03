„A McLarenhez igazolt, aminek én nem örültem, ugyanis ez nem egy Schumi a Ferrarihoz sztori volt. Ez a Fernando a McLarenhez történet, és Fernandónak sosem szerepelt az álmai között, hogy a McLarennél vezessen” – kezdte a múltidézést az olasz a Forma-1 hivatalos podcastjének, a Beyond the gridnek adott interjújában.

Olvass tovább

A kérdésre, hogy mi volt Alonso ellenérve, Briatore így felelt: „Nem-nem, én vagyok a gyorsabb. A gond csak az volt, hogy senki sem tudta, még Ron Dennis sem, hogy milyen gyors is Lewis Hamilton. Mert ha Ron Dennis tudta volna, nem is költött volna el annyi pénzt Fernandóra. Ha tudom, hogy házon belül van egy ilyen gyors pilótám, miért is kellene másik. És nagy belharc is lett.”

Briatore hozzátette, hogy miután nyárra elmérgesedett a viszony Alonso és a McLaren-főnök között, menedzserként ő szándékosan kimaradt az ügyből.

„Ron Dennis mindig a saját feje után ment, neki nem kell segítség. Én csak kívülről figyeltem, mit csinál. Csak figyeltem. De tudom, hogy mi történt. Miután két futamon is előbb hívták kerékcserére Hamiltont és csak utána Alonsót, tudtam, hogy betelt a pohár, hiszen ismertem Fernandót.”

Közismert, hogy Alonso végül 2007 végén távozott is a McLarentől, 2008-2009-re visszatért az akkor már nem igazán versenyképes Renault-hoz, hogy aztán 2010-től öt évet húzzon le a Ferrarinál. Miután az olasz csapatban is csalódott, amiért nem sikerült velük újabb világbajnoki címet nyernie, 2015-re meglepetésre a Hondával új korszakot nyitó McLarennél kötött ki, de ahogy arra mindenki jól emlékszik, ez óriási mellényúlás volt.

A spanyol végül 2018 végén kiszállt az F1-ből, WEC-világbajnok lett, Indianapolisban próbálkozott, élete első Dakarján tisztességesen helytállt, 2021-re pedig a Forma-1-es visszatérés lehetőségét is felvetette. Briatore szerint jövőre, 39 évesen is versenyképes lenne a kétszeres világbajnok.

„Ez 100 százalék. Fernando egy rottweiler. Majd meglátjuk. Nem is tudom. Sok szerződés lejár idén, sokan fognak mozogni. Én szeretném Fernandót olyan csapatnál látni, ahol legalább 50 százalék esélye van a futamgyőzelemre. Persze nem sok ilyen csapat van. Ott a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull” – sorolta Briatore az alakulatokat, ahol Alonsónak szinte biztosan nem lenne ülése ilyen-olyan okokból.