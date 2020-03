A globális koronavírus-járvány fejleményei, F1-re gyakorolt hatása azóta háttérbe szorította a témát, de nem mindenki felejtette el a dolgot. A Mercedes a Ferrarival kötött háttéralku keretében kihátrált az ügyből , de a Red Bull továbbra is végig kívánja vinni azt .

A hét nem Ferrari-kötődésű csapat átláthatóságot, részleteket, válaszokat követelt a felügyelőszervezettől, amely annyival reagált , hogy bár számukra is gyanús volt a Ferrari 2019-es erőforrásának működése, a kérdés bonyolultsága miatt nem voltak képesek meggyőzően bizonyítani a szabálytalanságot, ezért minden érintett és a Forma-1 érdekében inkább elkerülték a várhatóan hosszú és költséges jogi eljárást.

A Ferrari-alkuról a Forma-1 korábbi ura, Bernie Ecclestone is nyilatkozott a brit Autocarnak – annak ellenére, hogy ő is igazi intrikus és nagy tárgyaló volt, ebben az esetben teljesen megérti a felháborodást.

„Az FIA-nak nem lett volna szabad ezt tennie. A közlemény és eleve a megegyezés is hiba volt. Mi lehet abban a megegyezésben? Ha szabályos volt a motor, akkor annyi, ha nem, akkor viszont büntetni kellett volna a Ferrarit. Most itt van ez a megegyezés, az FIA szerint is 100 százalékosan bűnösek, de nem tudnak mit tenni. Megtörtént, de büntetni nem fogunk.”

„Egyszer nagyon haragudott rám egy csapat, amiért 100 millió dolláros büntetést javasoltam” – utalt a McLaren 2007-es kémügyére. „Max Mosley (FIA-elnök) egyszerűen ki akarta zárni őket a bajnokságból, de miért ne büntettük volna meg őket? Szerintem az hatásosabb.”