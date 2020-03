Formula 1 launches Virtual Grand Prix Series to replace postponed races https://t.co/YpoyBP7FL8

A virtuális nagydíjon előbb kvalifikációt tartanak, majd a valódi verseny felét, 28 kört tesznek meg a szahíri pályán. A résztvevők eltérő rutinja miatt és az akciódós, szórakoztató versenyek érdekében az autók mind egyenlő teljesítménnyel, fix beállításokkal “lépnek pályára”, a sérüléseket pedig csökkentett szintre veszik vissza.

A virtuális Bahreini Nagydíjat a Forma-1 hivatalos Twitch-, YouTube- és Facebook-csatornáján közvetítik, angol nyelvű kommentárral.

A Forma-1 azt ígéri, a jelenlegi állás szerint május végéig lefújt/elhalasztott összes futamot virtuális versennyel pótolják, igaz, a 2019-es játékban nem szereplő pályák (a hanoi utcai pálya és a felújított Zandvoort) helyett meglévő helyszíneken köröznek majd az F1-esek. A virtuális nagydíjak pusztán szórakoztató jellegűek, semmilyen tekintetben nem számítanak bele a világbajnokságba.

A nem-versenyhétvégéken szintén tartanak majd demóversenyeket.

We race on 👊

The Bahrain Virtual Grand Prix is here. Coming Sunday, 20:00GMT ⏰

Featuring #F1 drivers, #F1Esports stars, and more! pic.twitter.com/NYXzUAbVfz

— Formula 1 (@F1) March 20, 2020