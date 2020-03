Az rFactor 2-es platformon, a Formula ISI 2012-es modon zajló futamon olyan nevek csapnak majd össze, mint a Red Bull-os Max Verstappen, az F1- és CART/Indycar-veterán Juan Pablo Montoya, a 2019-es Indy 500-győztes Simon Pagenaud, a 2014/15-ös Forma-E-bajnok Nelson Piquet, minden idők legtapasztaltabb F1-ese, Rubens Barrichello, valamint számos további Indycar-, Forma-E-pilóta, sőt e-sportos versenyző.

Let’s get ready to go racing today! @Max33Verstappen v @simonpagenaud v @afelixdacosta v @jpmontoya v @FRosenqvist v @NelsonPiquet and more!

Kora estére újabb e-futam jut: az egykori F1-pilóta, kétszeres Forma-E-bajnok Jean-Eric Vergne a Veloce Esporttal együttműködve szervezett versenyt, a Veloce Twitch- és Youtube-csatornáján közép-európai idő szerint 18.45-től indul a móka: a 2019-es Forma-1-es játékon Vergne mellett a mclarenes Lando Norris, az egykori McLaren-versenyző, Forma-E-éllovas Stoffel Vandoorne, a japán Forma-3-as széria bajnoka, Sacha Fenestraz áll majd ki közismert gamerek ellen, de a mezőnyben ott lesz például a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois is.

Introducing “Not the AUS GP”, an online event with REAL F1 Pros vs Top Gamers. 🏎️

