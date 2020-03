A tervek szerint a Forma-1-ben műszaki, sport-, pénzügyi és a sportág igazgatása szempontjából is nagy változások jönnek, az átfogó reform lenne a 2017-ben érkezett új tulajdonos, az amerikai Liberty Media első valódi nagy dobása.

Egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy a nagy reformcsomag bevezetése 2022-re csúszik, a német Auto Motor und Sport legalábbis úgy tudja, hogy az F1 vezérigazgatója és a csapatok között lezajlott telekonferencián tízből kilenc alakulat az egy évvel való elhalasztás mellett tette le a voksát.

Korábban is voltak már felvetések ezt illetően, de most, a koronavírus-járvány miatti nehézségek, leállások és a talán nyáron történő újraindulást követő, példátlanul sűrűnek ígérkező menetrend mellett szinte lehetetlen lenne a 2021-re való rendes felkészülés, ráadásul a kieső rendezési díjak és az emiatt csökkenő pénzdíj, valamint a járvány egyéb gazdasági hatásai miatt az idén elvégzendő 2021-es fejlesztések egyeseknél akár csőddel is fenyegethetnének.

A német lap hozzáteszi, hogy egyedül a Ferrari nem mondott igent, a maranellói csapat az igen súlyos olaszországi helyzet miatt időt kért a kérdés átgondolására, hiszen egyelőre nem világos, mikor is rendeződnek ott a dolgok annyira, hogy bármilyen érdemi munkát folytathassanak.

A végleges döntés valamikor a következő hét során, de akár már a holnapra tervezett egyeztetésen is megszülethet.