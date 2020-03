A Forma-1-es Amerikai Nagydíjat csak októberben tartják, azaz egyelőre nem fenyegeti a halasztás vagy törlés veszélye a futamot, de a koronavírus-járvány így is rendesen odavág az austini Circuit of the Americas (COTA) pályának, a dolgozók felét el kellett küldeni.

„Koncertek, versenyek, sportesemények híján elég korlátozott a pálya felhasználása” – mutattak rá.

A COTA főnöke Bobby Epstein az austini American-Statesmannek megerősítette a leépítést.

„Csak a következő 90 napra közel 600 ezer jegyvásárlót érintő programot halasztottak el, töröltek” – hangsúlyozta.

Austin mellé a Forma-1 vezetése nagyon szeretne legalább még egy USA-beli helyszínt a naptárba, de Miamiban mostanra teljesen megfeneklett a projekt, a tavaly az amerikai autóversenyzés doyenje, Roger Penske által felvásárolt indianapolisi pálya viszont reális lehetőségnek látszik.

„A fiam, Greg az elmúlt pár hétben találkozott és előzetes megbeszéléseket folytatott Chase Carey-vel (F1-vezérigazgató)” – nyilatkozta Penske a RACER-nek.

„Hogy eljött-e az ideje, hogy megvizsgáljuk az F1-es futam rendezését? Egyelőre nem tudom, pénzügyileg lenne-e értelme, de amúgy is legkorábban 2022-re gondolnánk. Szeretném, ha valamikor visszatérne az F1 és a hosszútávú versenyzés is, hiszen Indianapolis a telivér járgányoknak való” – tette hozzá.