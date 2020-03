Ahogy írtuk, vasárnap két e-sportos autóversennyel igyekeztek pótolni a hétvégéről törölt Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat.

Az esti, az F1 partnerségében, a 2019-es F1-es videojátékkal rendezett “Not the AUS GP”-n (nem az Ausztrál GP) a youtuberekből, profi gamerekből, F1-es (kötődésű) pilótákból – Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez – álló mezőnyben végül a magyar Bereznay Dániel győzedelmeskedett. A hivatalos Forma-1-es e-sportbajnokságban az Alfa Romeóval szereplő 19 éves fiú az utolsó pillanatban megszerezte a pole-t, a rajtnál sikerült kimaradnia a lökdösődésből, remekül időzített kerékcserével, nagyon tiszta, nagyon magabiztos vezetéssel, végig az élen haladva győzött.

WON THE FIRST #NotTheAusGP powered by @VeloceEsports! Ahead of some insane talents from both the virtual and real world! 🌍 Insane viewership, happy for this result! 😍 pic.twitter.com/qdr7VDR9i6

— Veloce_FormulaDani (@FormulaDani) March 15, 2020