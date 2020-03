A McLaren 2018-ban kötött öt évre szóló szponzori szerződést a brazil Petrobras olajvállalattal, ám az elnöki széket 2019 elején elfoglaló Jair Bolsonaro tavaly fel is bontatta azt.

A Petronas-üzlettel egy időben, és attól nyilván nem függetlenül, a wokingi csapat 2018 novemberében bejelentette, hogy tesztpilótaként igazolták a brazil Forma-2-es versenyzőt, Sergio Sette Camarát, ám az ifjonc múlt vasárnap közölte, hogy mostanra elhagyta a McLarent.

Mára az is kiderült, hogy került Sette Camara: a brazil a Red Bullhoz tért vissza, ahol 2017 végéig már tagja volt egyszer az utánpótlásprogramnak.

A 2019-ben az F2-es bajnokság 4. helyén záró pilóta mostantól a Red Bull fejlesztő- és tartalék pilótájaként dolgozik majd a veterán Sebastien Buemi mellett.

Signing up Sergio 👊 As the Brazilian joins as Official Red Bull Test & Reserve Driver for 2020 🇧🇷 #ChargeOn

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) March 9, 2020