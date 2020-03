A Forma-1-es pályafutását 2011-ben a HRT-nél kezdő, 2012-14-ben a Toro Rossónál folytató, 2014-től a Red Bullnál már futamgyőzelmeket szerző, majd 2019-re meglepetésre a Renault-hoz szerződő Daniel Ricciardo a múlt heti barcelonai teszten hosszabb interjút adott az F1 hivatalos riportereként is dolgozó Will Buxtonnak.

„Úgy éreztem, hogy ez a kép rám is ég, ha nem alkalmazkodom gyorsan. Aztán 2014-ben éreztem igazán, hogy még mindenki úgy volt velem, hogy most már gyors autóban ül, de továbbra is puhány, és erre rá is játszhattam, meglephettem őket a pályán. Úgy vélem, a helyezkedéseim, a bevetődéseim tényleg meg is leptek mindenkit, ami erőt adott nekem” – idézte fel az első Red Bull-os idényét, amikor a címvédő négyszeres világbajnok csapattársát, Sebastian Vettelt megverve három futamgyőzelemmel zárta az évet.

„Én tudom, hogy mire vagyok képes. Bár mosolygok, csendben, mosolyogva gyilkolok is.”

2014-ben mindenkit meglepett, berobbant az élvonalba

Bár sokan fél karjukat adnák Ricciardo eddig elért eredményeiért (3 pole-pozíció, 13 leggyorsabb kör, 7 futamgyőzelem, 22 egyéb dobogós helyezés), a 30 éves versenyző nem teljesen elégedett, hiszen még mindig nem nyert világbajnoki címet.

„Nyilván az volt a végső célom, és hogy őszinte legyek, a 2014-es szezonom után nem tudtam volna elképzelni, hogy 2020-ra ne szerezzek egy bajnoki címet, vagy akár hármat. 2014 óta nem lepnek meg az eredményeim, sőt, inkább csalódott vagyok. De ha 2011-ben tudtam volna, mit érek el, milyen hatásom lesz, mindenképpen büszke lettem volna. De még nem végeztem, még nem értem a csúcsra.”

Ricciardo renault-s szerződése idén kifut, és bár szeretné, ha a francia gyártóval folytathatná és érhetne el sikereket, nem titkolja, hogy nyitott minden ajánlatra.