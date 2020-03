Danyiil Kvjat 2014-ben mutatkozott be a Toro Rossónál, 2015-ben már a Red Bullnál versenyzett Daniel Ricciardo mellett, de 2016-ban alig néhány verseny után visszaültették a faenzai autóba, hogy helyet csináljanak Max Verstappennek. Az oroszt egyértelműen megtörte a lefokozás, nem tudott magára találni, 2017 őszén végleg ejtették is, ám 2019-re mégis visszahívták a Toro Rossóhoz, ahol immár sokkal érettebben versenyzett, ennek ellenére a nagycsapat a tavalyi év közepén végrehajtott pilótacseréjénél az újonc Alexander Albonnak adott lehetőséget, és az idei évre is brit-thai ifjoncot tartották meg.

A tavalyi Forma-1-es Német Nagydíjon dobogós helyezést szerző orosz azt mondja, továbbra sem mondott le arról, hogy az idénre Alpha Taurira átnevezett kisebbik Red Bull-csapattól fel- (vagyis vissza)térjen a Red Bull Racinghez, Max Verstappen mellé.

„Két igazán erős csapattársam volt eddig. A Forma Renault-ban Carlos Sainz volt a csapattársam, aztán persze Ricciardo a Forma-1-ben. Érdekes év volt az, mert az előző szezonban Daniel megverte Sebastian Vettelt, én pedig így is előtte végeztem a pontversenyben” – magyarázta a holland Racing News 365-nek.