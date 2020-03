Három és fél évtized után idén, 2020-ban rendeznek újra Forma-1-es Holland Nagydíjat, a helyszín a szériának korábban is otthont adó, de mostanra – egyebek mellett döntött kanyarokkal – felfrissített zandvoorti pálya lesz.

Az F1 mezőnye csak két hónap múlva, a május 1-3-i hétvégén ismerkedhet meg az új Zandvoorttal, ám a futam feltámasztását elindító Max Verstappen már ma kipróbálta az új aszfaltcsíkot a Red Bull 2012-es, bajnoki járgányával, az RB8-assal.

Off he goes for the first lap at Zandvoort! @Max33Verstappen 🇳🇱 #DutchGP pic.twitter.com/JhYVTzQ8c9 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) March 4, 2020

@Max33Verstappen at the Hugenholtz corner at Zandvoort today. pic.twitter.com/DQOap14rjo — Jeroen van Kesteren 🧡 #DutchGP (@JeroenKesteren) March 4, 2020