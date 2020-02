Olvass tovább

A szériát Valtteri Bottas kezdte a Mercedesszel, a finn a még vizes kerékvető érintése után úszott ki, de nagy szerencsével tovább tudott menni. Szinte közvetlenül Bottas incidense után Max Verstappen alól is kitört az autó ugyanott, de a hollandnak nem volt szerencséje, farral érkezett a murvára, el is kapart, trélerrel vitték el az RB16-ost.

Később Sebastian Vettel is hibázott az 5-ösben, a német alatt a kanyar közepén csúszott meg a Ferrari, meg is pördült, de Bottashoz hasonlóan neki is sikerült kievickélnie a kavicságyból.

Az Alfa Romeónál Antonio Giovinazzinak volt kellemetlen mellényúlása, az olasz össze is törte a hátsó szárnyat egy kicsúszásnál a 4-es kanyarban.

Ami az időket illeti, rákapcsolt a Ferrari, az ebédszünet előtt Vettel állt az élen, igaz, a C5-ös, azaz leglágyabb keveréken elért 1:16,841-es köre még mindig több mint egy másodperccel volt rosszabb Valtteri Bottas múlt heti, ugyanilyen gumikon teljesített tesztcsúcsánál.

Megint jól ment a „rózsaszín Mercedes”, azaz a Racing Point, Lance Stroll volt a második a C3-as keveréken, míg meglepetésre a harmadik helyen a Williams zárt, az újonc Nicholas Latifi a csapat eddigi legjobb idejét hozta a C5-ös gumikon.

A megtett távok tekintetében a Ferrari és a Mercedes volt a legjobb, de elég szorgalmas volt mindenki, csak Giovinazzi zárt mindössze 16 körrel.