A 38 éves versenyző a 2020-as versenynek az Arrow McLaren SP harmadik autójával vág neki.

„Versenyző vagyok, az Indy 500 pedig a világ legnagyobb versenye. Imádom a hihetetlen közönséget, akik különlegessé teszik az élményt, és akik miatt vissza akarok térni. Borzasztóan tisztelem ezt a versenyt és minden résztvevőjét, újra versenybe akarok szállni velük, megint mindent beleadok, ahogy mindig” – mondta Alonso.

„Fontos volt, hogy megvizsgáljak minden lehetőséget, de mindig is az Arrow McLaren SP volt a fő jelölt. Különleges viszonyom van a McLarennel, nagyon sok mindenen mentünk keresztül együtt, ez pedig kötődést teremt, lojálisak vagyunk egymáshoz” – csomagolta be Alonso a tényt, hogy más csapatnál nem kapott autót.

„A csapatnál tapasztalt, képzett emberek dolgoznak, jók az erőforrások, bízom benne, hogy versenyképesek lehetünk majd” – tette hozzá.

Arrow McLaren SP and @alo_oficial will join forces with title partner @RuoffMortgage to compete in the 104th Running of the Indianapolis 500. 👊 Find out more below.@ArrowGlobal // @McLarenF1 // #INDYCAR // #Indy500

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) February 25, 2020