A teljes paddockot sokkolta, amikor a barcelonai tesztelés csütörtöki napján Lewis Hamilton belső kamerás felvételein az látszott, hogy a hatszoros világbajnok a kormánykerék húzásával-tolásával a felfüggesztést állítgatja menet közben.

A Mercedesnél DAS-nak (dual-axis steering, kettős tengelyű kormányzás) keresztelt rendszer a mérnökök mellett a pilótákat is meglepte, a rivális versenyzők szerint furcsa, természetellenes érzés lehet a kormányt úgy mozgatni vezetés közben, mintha le akarna jönni – nincsenek egyedül, az autóversenyzői tapasztalatokkal rendelkező csapatfőnök, Toto Wolff is szkeptikus volt eredetileg.

#F1 #Mercedes latest trick on the straights: pulling steering wheel narrows front track width, decreases drag thus increases top speed 📹 pic.twitter.com/iDswRZuNr0

— Petr Hlawiczka (@hlawiczka) February 20, 2020