Howdy folks… it’s a car-shuffle kinda morning! @danielricciardo providing the stylish garage exit. He’s in the #RS20 throughout this morning. Esteban back in this afternoon. #RSspirit #F1Testing pic.twitter.com/pWj7FQ9hBK — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 20, 2020

A Red Bullnál nem indult simán Albon napja, az első körök után kiderült, hogy a jobb vállánál valami nem volt rendben az üléssel-fülkével, így kicsit módosítani kellett rajta.

Bár a címvédő Lewis Hamilton csak a 7. lett a ferraris Charles Leclerc mögött, az angol és az autója volt a délelőtt főszereplője, miután egy belső kamerás felvételből kiderült, hogy a W11-esen a kormány előre-hátra mozgatásával valamilyen trükkös rendszerrel állítani lehet az első felfüggesztésen. A paddockot meglepetésként érte az elmés és valószínűleg szabályos újítás.

See attached as a proof. pic.twitter.com/5w8cEWcZBl — Juha Ronkainen⚡️ (@jronkain) February 20, 2020

Ami a megtett távot illeti, Hamilton mindenkit messze megelőzött a maga 106 körével, de a Haas 84, az Alpha Tauri 74 és a Williams 70 köre is tisztességes teljesítmény négy óra alatt. Még a garázsban hosszabban veszteglő Ricciardo is összehozott 40 kört, továbbra is példátlanul produktív a tesztelés mindenki számára.

Time to take a breather 🏁 87 laps of @Circuitcat_eng for Romain in the morning session. He’s P8/10 – best lap 1:18.496. #HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/3OOXfokrxv — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 20, 2020

Ha minden jól megy, a Charles Leclerc kezei között tegnap és ma délelőtt is – mind a tempó, mind a megtett táv alapján – elég középszerűnek látszó Ferrarit délután átveszi a szerdára lebetegedett Sebastian Vettel – a német most először vezeti majd az SF1000-est.