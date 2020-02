A legkevesebbet futó Racing Point és Haas is bő másfél versenytávot húzott le szerdán, a Mercedes, a Red Bull és a McLaren pedig elérte két és felet – Verstappen egyedül 168, Carlos Sainz 161 kört tett meg – ezt biztosan érezni fogják a nyakukban holnap reggelre.

A Ferrarinál az eredeti tervekkel ellentétben Charles Leclerc vezetett, a monacói Sebastian Vettel helyett ugrott be, aki reggelre általános rosszullétre ébredt. A négyszeres világbajnok ma pihent, sőt, még a holnap délelőttöt Leclerc viszi, a csapat reményei szerint csütörtök délután már autóba ülhet a német.

Az Alfa Romeónál ma tesztpilótaként bemutatkozott Robert Kubica, délelőtt övé volt a C39-es, míg a Williamsnél délután ült először hivatalos versenyzőként az autóba az újonc Nicholas Latifi. Bár hétfőn a Renault is tartott filmezési napot, akkor csak Esteban Ocon vezetett, így a nemrég helikopterbalesetben elhunyt amerikai kosárlabda-sztár Kobe Bryant előtt tisztelgő lila sisakot viselő Daniel Ricciardo csak ma délután tapasztalta meg először az RS20-ast.

It’s @danielricciardo’s turn to take the #RS20 for a drive. While Esteban was at the wheel during our Filming Day, and of course this morning, it’s the Honey Badger’s first time in this year’s car! #RSspirit #F1Testing pic.twitter.com/uqebFXmg6d

