A Forma-1-ben hivatalosan is véget ért a téli szünet, miután ma délelőtt – két autóleleplezés és egy versenyzői csoportkép elkészítése után – 9 órakor megkezdődött a 2020-as előszezoni tesztelés.

A very busy morning for @Max33Verstappen topping the lap count with 91 laps in the #RB16 with a best time of 1:17.787 👊 #F1Testing pic.twitter.com/VDe3AXhof6

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 19, 2020