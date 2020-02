A Red Bull már tavalyi szezon második felében versenyképessé vált a Honda-motorral, az idei évre pedig nagy célokat tűztek ki. A tulajdonos, Dietrich Mateschitz is megszólalt a szezonkezdet előtt.

„Az idei évre egyértelműen magasabb elvárásaink vannak. A motorpartnerünk, a Honda remek munkát végzett a télen. Minden korábbinál több kilométert pörgettünk le a tesztpadon problémamentesen. Az erőforrásnak köszönhetően az élen lehetünk majd mind a teljesítmény, mind a megbízhatóság terén” – magyarázta az osztrák milliárdos, majd kiemelte a versenyzői felállások változatlanságát.

„A folyamatosság is fontos, minden nagyon jól működik. Minden kulcsember maradt a helyén. A versenyzőink is mind bizonyították. Maxnál minden megvan ahhoz, hogy bajnok legyen. Alex mindenkit meglepett, hogy milyen jól teljesítette a nehéz feladatot tavaly. Danyiil és Pierre is képes lépést tartani a legjobbakkal.”