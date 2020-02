Bár a hivatalos tesztelés csak holnap reggel kezdődik, hétfőn Barcelonában három csapat is megtartotta a filmezéssel egybekötött bejáratást, a Renault, a Williams és a Haas is pályára küldte 2020-as modelljét.

Az utóbbi két csapat mostanra fedélzeti kamerás videókat is közzétett az első körökről, íme:

Jump onboard with @GeorgeRussell63 as the FW43 takes its first steps 👌 #WeAreWilliams pic.twitter.com/j7Cpm43l28

Take a ride on board with @RGrosjean as he took the VF-20 out for its very first lap on Monday 👌#HaasF1 pic.twitter.com/2vaGdntg9O

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 18, 2020