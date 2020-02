A patinás, de az elmúlt években komoly lejtőre került Williams is megmutatta 2020-as versenyautóját, az FW43-ast. A grove-iak tavaly után megint új festést adtak az autónak, a kék, fehér és piros blokkokkal retrós jelleget kapott a fényezés.

Olvass tovább

A Williams tavaly tervezési és gyártási problémák miatt szégyenszemre lemaradt a tesztelés kezdetéről, másfél napos késéssel kezdték el a munkát, idén elvileg már szerdától a pályán lesznek.

Nagyobb méretért kattints a képre!

Bár 2020-as évben a középmezőnyhöz való felzárkózás a cél, a csapat a tavalyi modell továbbfejlesztésével vág neki a szezonnak.

„A csapat hihetetlenül keményen dolgozott a 2020-as autó fejlesztésén. Komoly figyelmet fordítottunk az FW42-es problémás területeire, és az erőforrásainkat tekintetbe véve alapos megfontolás után választottuk ki azokat, melyeknek fejlesztése a legnagyobb javulást hozhatja. Az FW43-as alapkoncepciója az volt, hogy az FW42-es továbbfejlesztése legyen az alapok megváltoztatása nélkül. A javulás legfőbb jele az lesz, hogy mennyire vágnak majd egybe az adatainkkal a pályán szerzett adatok” – magyarázta a vezető tervező, Doug McKiernan.

„Egészséges fejlődési ütemet hoztunk a szélcsatornában, és a hűtés tekintetében is előrelépést értünk el. Kezeltük a 2019-ben tapasztalt mechanikai problémákat, ide értve a fékeket és az autó tömegét is. Minden területen előrébb léptünk, de a szezon folyamán is erre koncentrálunk majd” – folytatta.