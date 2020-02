A hatszoros bajnok címvédő Mercedes pénteken mutatta be 2020-as Forma-1-es versenyautóját, a W11-est, amelyet aztán rögtön pályára is küldtek Silverstone-ban a filmezésbe csomagolt shakedown keretében. Az autót elsőként Valtteri Bottas vezette, majd a finn után a bajnok, Lewis Hamilton is a pályára hajtott az új járgánnyal – videón az első kör.