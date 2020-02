Miután a Forma-1-es visszatérés a sereghajtó Williamsnél kiábrándítóan sikerült, Robert Kubica tavaly ősszel bejelentette, hogy távozik a csapattól és egyben az F1-es rajtrácstól.

A 35 éves lengyel jelezte, hogy a versenyzésről nem kíván lemondani, leginkább a Német Túraautó-bajnokságban (DTM) képzelte el a jövőjét, ami most valóra is vált.

Ma hivatalosan is bejelentették, hogy Kubica egy BMW M4 DTM volánjánál szerepel majd a 2020-as bajnokságban, a szériába most visszatérő ART-csapatnál.

F1 star Robert Kubica to race for BMW in 2020 DTM! 🇵🇱#RobertKubica #DTM #DTMnewera pic.twitter.com/0zAVKw6do7

— DTM (@DTM) February 13, 2020