Sokáig tartott, de végre itt a válasz: a Williamstől egy év versenyzés után távozott Robert Kubica több csapattal is tárgyalt az esetleges tesztelői, fejlesztői munkáról, de a leszerződése nagyban múlott azon is, mit lép szponzora, a lengyel olajcég PK Orlen – az Alfa Romeót választották.

Az év első napján megtett bejelentés szerint Kubica 2020-ra az őt a Forma-1-ben elindító csapat tartalékosa lesz, míg az Orlen „több évre szóló szerződés” keretében a hinwili alakulat társ-névadószponzorává válik az Alfa Romeo mellett. Az idei szezontól a csapat hivatalos neve Alfa Romeo Racing ORLEN.

Breaking news! 🗞️ The eagle soars as PKN ORLEN joins Alfa Romeo Racing as Official Co-Title Sponsor 👏

Read more 📲 https://t.co/FfmpxWMCxx@PKN_ORLEN @TeamORLEN#GetCloser #AlfaRomeoRacing #ORLEN pic.twitter.com/vtkVXjvhy8

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) January 1, 2020