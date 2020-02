A Red Bull Racing ma mutatta meg – és küldte pályára – 2020-as Forma-1-es autóját, az RB16-ost, míg az energiaital-gyártó kisebbik csapata, a Toro Rossóról Alpha Taurira átkeresztelt faenzai alakulat pénteken tartja majd a leleplezést.

A bemutató élő YouTube-közvetítésére emlékeztető Twitter-üzenetéhez a csapat egy kis videót is mellékelt, amelyben az eddig állóképeken látott részletek elevenednek meg, az eddigieknél egy kicsit többet sejtetve az új járgány, az AT01 külsejéről.

