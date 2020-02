Szerdán, azaz holnap leplezi le 2020-as autóját, az RB16-ost a Red Bull Racing, a bemutató felvezetéseként tegnap és ma a pilóták mutatták meg az új idényre szánt bukósisakjaikat és overalljaikat.

Sem a versenyöltözet, sem a sisakfestések nem változtak nagyon, de Max Verstappennél a tavaly bevezetett fehér bukó tisztább színvilágot kapott, a fehér és a piros mellett az arany lett a fő kiegészítő, íme:

My 2020 helmet: a fresh look and my new partner @carnextcom on it. I’m happy with it! 👌 🦁 #UnleashTheLion #ProudPartner pic.twitter.com/y1hHPnRY7G

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 11, 2020