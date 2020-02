Toro Rosso már nem létezik a Forma-1-ben, de itt van helyette a Red Bull divatmárkája, az Alpha Tauri, amely bejelentette 2020-as autója elnevezését.

A Toro Rosso tavaly az STR14 kódjelű autóval versenyzett, az Alpha Tauri első gépének neve ezzel szemben AT01 lesz.

Az autót péntek este 8-kor mutatják be Salzburgban, színvilága valószínűleg a Toro Rossó-s időket idézi majd. Vagy nem, majd kiderül.

A motorindításon mindenesetre már túl van a csapat, így szól a Honda:

Who else is Fired Up for the 2020 @f1 season? 🔊🔥 ⁣ #AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/edAbpnypYG