Tavaly spórolni akart a festés súlyával a Ferrari, az SF90 ezért matt festést kapott. Lakkozás híján azonban a választott árnyalat nem volt igazán ferraris, bizonyos fényviszonyok között már-már narancssárgának tűnt az autó.

Olasz lapértesülés szerint a matt festés megmarad az idei szezonra is, de sötétebb árnyalatot választottak a dizájnerek. A szín állítólag a 80-as éveket idézi majd, a rajtszámok grafikájával kapcsolatban is várható némi változás.

Az idei Ferrari leleplezéséig már csak egyet kell aludni, kedd este fél hétkor kezdődik a bemutató a Reggio Emilia-i Romolo Valli színházban.

11.02.2020 18:30 CET, it’s something you wouldn't want to miss 😏#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/2M7J0sMdSv