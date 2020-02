2020-ban a Forma-1-ben három és fél évtized után újra Holland Nagydíjat rendeznek, a száguldó cirkusz a régi helyszínre, Zandvoortba tér vissza, ám a versenypályát a felújítás keretében néhány ponton módosították is, például két, komolyan döntött kanyar is lesz az újdonságok között.

Januárban arról szóltak a hírek, hogy a szervezők igyekeznek a lehető legtovább titokban tartani a részleteket, még a csapatok sem kapnak meg minden adatot előre.

A RaceFans.netnek újra nyilatkozott az építő Dromo tulajdonosa, Jarno Zaffelli, tisztázta, hogy nem lesz titkolózás:

„Ahogy mindig, most is szeretnénk megbízható adatokat adni. Másképp nincs is értelme adatot szolgáltatni. A csapatok már most is rendelkeznek az FIA által is jóváhagyott geometria adataival. Persze mindig van egy kis tolerancia ezekben, ezért is jön a homologáció a megépítés után” – magyarázta.