Kevesebb mint két hét múlva elkezdődik a téli tesztelés, a Forma-1-es csapatok gőzerővel dolgoznak a 2020-as autókon. A felkészülés egyik nagy mérföldköve az új autóba beszerelt motor első beindítása, amelyen immár az Alfa Romeo is sikeresen túl van.

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible.

The C39 is coming… 🔥 pic.twitter.com/fcyNwZpZRY

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 7, 2020